Веллингтон, 22 марта, 2019, 18:30 — ИА Регнум. Не-мусульманки по всей Новой Зеландии начали носить хиджабы из солидарности с мусульманами — жертвами массового убийства в Крайстчёрче, 22 марта передает агентство Reuters.

(сс) Ifrah Akhter В хиджабе

Автором идеи, поддержанной сотнями женщин, стала врач из Окленда Тайя Эшман. По её мнению, это может помочь мусульманам, шокированным бойней в мечетях, «чувствовать себя как дома».

Тем не менее с критикой ношения хиджабов немусульманскими женщинами уже выступили как феминистки, так и некоторые мусульмане, называющие акцию лицемерным спектаклем.

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