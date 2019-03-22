Калуга, 22 марта, 2019, 18:25 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области пообещал слушателям радиостанции «Говорит Москва» найти «козлов», рассказавших о его идее «выставлять мощи святых в музеях». Анатолий Артамонов объяснил, что действительно озабочен отсутствием посетителей в местных музеях, но предложение выставлять мощи для привлечения аудитории было шуткой.

Admoblkaluga.ru Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов

«Каждый человек может где-то когда-то пошутить. Пришёл я в музей, нет посетителей. Выставка замечательная, людей нет. Может, вам мощи сюда принести? Тогда люди подтянутся. Ну, пошутил я так неудачно. Допустим, неудачно! А я считаю, что нормально. Эту глупость никто не будет делать. Зачем? Нельзя, святые перевернутся», — сказал Артамонов.

Также калужский губернатор уточнил, его шутка была высказана в узком кругу людей, и сейчас он раздосадован тиражированием его слов в СМИ.

«Были три человека: директор музея, экскурсовод, я и мой помощник. Вот я их всех сейчас спрошу: «Так, вы, козлы, я же вам доверяю, когда с вами говорю». Сейчас я узнаю, какой козёл меня выложил. Я не знаю, какому идиоту это пришло в голову. Свои люди вроде были вокруг, ни одного чужого человека. Я сейчас выясню, кто этот подонок, который выложил это всё. Я, что, должен всегда ходить с зашнуренным ртом, что ли?» — сокрушается калужский губернатор

Более того, Артамонов, даже высказал опасение, что теперь его деловая репутация окажется под угрозой.

«Меня знают во многих других странах, в том числе европейских. И скажут: «Так, вот теперь мы дождались, Артамонов деградировал, теперь он стал каким-то таким человеком, действительно, пора ему на покой», — цитирует слова губернатор Калужской области Анатолия Артамонова сайт радиостанции «Говорит Москва».

Артамонов утверждает, что его слова были сказаны конфиденциально, однако фраза прозвучала в его докладе на расширенном заседании сессии Законодательного собрания области, на которой присутствовали областные депутаты и члены регионального правительства. Сессия также транслировалась онлайн.

Кстати, и ранее журналисты отмечали противоречивые высказывания губернатора Артамонова, вызвавшие неоднозначный общественный резонанс. Он запрещал произносить в регионе слово «кризис», рассказывал, что «первого ребенка любая здравомыслящая женщина старается родить без наших помыканий», предлагал калужским женщинам не отдавать детей в ясли и заявлял, что «нужно сторониться» детей, родители которых не дали согласия на тесты на наркотики.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году.

«Что касается посещение музеев. Я не могу понять: когда прихожу в художественный музей и вижу там выставленные шедевры на различных тематических выставках отдельных авторов, один-два-три человека по залу ходят. Я уже вчера отцу Георгию в Мещовск звоню: «Слушай, у тебя там мощей много. Давай, может быть, когда выставка открывается, мощи ставь туда. Пусть люди идут, поклоняются мощам и, может, заодно картинки посмотрят».

Ну что это такое? Неудобно! Где-то мы тут недорабатываем. Не доходим до сознания людей», — сказал Анатолий Артамонов.