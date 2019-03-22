Владикавказ, 22 марта, 2019, 18:06 — ИА Регнум. В Северной Осетии привлечен к уголовной ответственности полицейский по охране объектов отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации. Его подозревают в вымогательстве взятки в размере 150 тыс. рублей, сообщили 22 марта в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Установлено, что денежные средства 25-летний сотрудник правоохранительных органов требовал от своего знакомого в обмен за обещание не распространять компрометирующие сведения о нем. Первая часть суммы в размере 100 тыс. рублей была передана полицейскому 26 января 2019 года. Остальные деньги мужчина пообещал отдать позже.

В марте при передаче 50 тыс. рублей подозреваемый был задержан оперативными сотрудниками регионального управления ФСБ. В настоящее время по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье УК РФ «Вымогательство взятки».

Читайте также: Полицейский в Северной Осетии взял взятку машиной

Как сообщало ИА REGNUM, в февраля 2019 года в Северной Осетии был арестован заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по региону. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Полковника полиции задержали при получении 6,7 млн рублей.

Читайте также: Борец с коррупцией в Северной Осетии попал за решётку