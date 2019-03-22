Ростов-на-Дону, 22 марта, 2019, 17:59 — ИА Регнум. Электронное портфолио, которое будет сформировано в рамках «Московской электронной школы» (МЭШ), нецелесообразно вводить в младших и средних классах. Это связано с тем, что в настоящее время возможность исправления оценок является одним из приёмов стимуляции, мотивации ребёнка к обучению. Таким мнением в беседе с корреспондентом ИА REGNUM поделилась кандидат биологических наук, психолог, психотерапевт Европейского реестра Екатерина Трофимова.

Федор Решетников. Опять двойка (фрагмент). 1952

«Не до конца понятен механизм электронного портфолио, поскольку если это будет что-то не оценочное, то возникает вопрос, как тогда фиксировать результат. Меня как психолога в данной ситуации волнуют два момента. Во-первых, это то, что оценку раньше можно было исправить. Например, в течение какого-то времени учителя давали ребёнку возможность переписать контрольную или самостоятельную работу, исправить плохую оценку на хорошую, повысить её. Я так понимаю, что электронное портфолио будет хранить фиксированные результаты, и мне не до конца понятен механизм его обслуживания. То есть если будет предусмотрена возможность исправления оценки, то было бы хорошо», — отметила собеседница агентства.

«Во-вторых, не все дети развиваются одинаково. Кто-то развивается эволюционно, постепенно, шаг за шагом делая успехи в учёбе, зарабатывает хорошие оценки. Кто-то развивается революционно, и тогда долгое время он получает двойки-тройки, в какой-то момент вдруг, включаясь в учебный процесс (в старших классах, например), становится отличником и гордостью школы. Получается, что такой отличник и гордость школы будет нести на своих плечах бремя не успешного периода. Это как клеймо на всю жизнь», — указала эксперт.

По словам Екатерины Трофимовой, такие ситуации происходят, потому что мы все разные. И темперамент, особенности психики, физиологии, особенности того, как протекает подростковый период, влияют на то, какую стратегию развития выбирает тот или иной ребёнок. То есть физиологические и биологические факторы будут непременно отражаться на оценках.

«Есть рано стартующий ребёнок, есть поздно стартующий ребёнок. Получается, что когда-то полученная оценка будет снижать нынешний результат, пусть даже успешный. На мой взгляд, это неправильно. Ведь многие великие учёные в школе не блистали оценками. С таким портфолио их никуда бы не взяли, и дорога в высшее учебное заведение была бы закрыта», — привела пример Трофимова.

При этом борьба с фальсификацией результатов олимпиад для неё актуальна. У специалиста сын — 11-классник, участник олимпиад.

«Я постоянно сталкиваюсь с ситуацией, когда кто-то учится, старается, а другой пытается обойти общепринятые правила. И чудесным образом, будучи не самым лучшим учеником, становится победителем олимпиад. Ясно одно — необходим строгий надзор за тем, как проводится олимпиада или ЕГЭ. Но надзор не должен создавать стрессовую ситуацию для учеников. Здесь электронная база, возможно, поможет», — предполагает эксперт.

По её мнению, целесообразнее было бы вводить электронный дневник в старших классах, когда идёт накопление сведений об учащихся, когда ребята что-то достигли, показали результат, и эта информация нужна вузам.

«Младшей и средней школам электронный дневник нецелесообразен, так как возможность исправления оценок является одним из приёмов стимуляции, мотивации ребёнка к обучению», — подчеркнула психолог ИА REGNUM.

ИА REGNUM напоминает, что 21 марта на встрече с московскими педагогами мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что портфолио на ребёнка, которое будет сформировано в рамках «Московской электронной школы» (МЭШ), сведёт к минимуму риск фальсификации сведений о его способностях и успехах. Он подчеркнул, что в электронном портфолио будут результаты всех контрольных, результаты участия в олимпиадах, конкурсах — «огромный массив информации».