Клеймо на всю жизнь — психолог об электронном портфолио МЭШ
Ростов-на-Дону, 22 марта, 2019, 17:59 — ИА Регнум. Электронное портфолио, которое будет сформировано в рамках «Московской электронной школы» (МЭШ), нецелесообразно вводить в младших и средних классах. Это связано с тем, что в настоящее время возможность исправления оценок является одним из приёмов стимуляции, мотивации ребёнка к обучению. Таким мнением в беседе с корреспондентом ИА REGNUM поделилась кандидат биологических наук, психолог, психотерапевт Европейского реестра Екатерина Трофимова.
«Не до конца понятен механизм электронного портфолио, поскольку если это будет что-то не оценочное, то возникает вопрос, как тогда фиксировать результат. Меня как психолога в данной ситуации волнуют два момента. Во-первых, это то, что оценку раньше можно было исправить. Например, в течение какого-то времени учителя давали ребёнку возможность переписать контрольную или самостоятельную работу, исправить плохую оценку на хорошую, повысить её. Я так понимаю, что электронное портфолио будет хранить фиксированные результаты, и мне не до конца понятен механизм его обслуживания. То есть если будет предусмотрена возможность исправления оценки, то было бы хорошо», — отметила собеседница агентства.
«Во-вторых, не все дети развиваются одинаково. Кто-то развивается эволюционно, постепенно, шаг за шагом делая успехи в учёбе, зарабатывает хорошие оценки. Кто-то развивается революционно, и тогда долгое время он получает двойки-тройки, в какой-то момент вдруг, включаясь в учебный процесс (в старших классах, например), становится отличником и гордостью школы. Получается, что такой отличник и гордость школы будет нести на своих плечах бремя не успешного периода. Это как клеймо на всю жизнь», — указала эксперт.
По словам Екатерины Трофимовой, такие ситуации происходят, потому что мы все разные. И темперамент, особенности психики, физиологии, особенности того, как протекает подростковый период, влияют на то, какую стратегию развития выбирает тот или иной ребёнок. То есть физиологические и биологические факторы будут непременно отражаться на оценках.
«Есть рано стартующий ребёнок, есть поздно стартующий ребёнок. Получается, что когда-то полученная оценка будет снижать нынешний результат, пусть даже успешный. На мой взгляд, это неправильно. Ведь многие великие учёные в школе не блистали оценками. С таким портфолио их никуда бы не взяли, и дорога в высшее учебное заведение была бы закрыта», — привела пример Трофимова.
При этом борьба с фальсификацией результатов олимпиад для неё актуальна. У специалиста сын — 11-классник, участник олимпиад.
«Я постоянно сталкиваюсь с ситуацией, когда кто-то учится, старается, а другой пытается обойти общепринятые правила. И чудесным образом, будучи не самым лучшим учеником, становится победителем олимпиад. Ясно одно — необходим строгий надзор за тем, как проводится олимпиада или ЕГЭ. Но надзор не должен создавать стрессовую ситуацию для учеников. Здесь электронная база, возможно, поможет», — предполагает эксперт.
По её мнению, целесообразнее было бы вводить электронный дневник в старших классах, когда идёт накопление сведений об учащихся, когда ребята что-то достигли, показали результат, и эта информация нужна вузам.
«Младшей и средней школам электронный дневник нецелесообразен, так как возможность исправления оценок является одним из приёмов стимуляции, мотивации ребёнка к обучению», — подчеркнула психолог ИА REGNUM.
ИА REGNUM напоминает, что 21 марта на встрече с московскими педагогами мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что портфолио на ребёнка, которое будет сформировано в рамках «Московской электронной школы» (МЭШ), сведёт к минимуму риск фальсификации сведений о его способностях и успехах. Он подчеркнул, что в электронном портфолио будут результаты всех контрольных, результаты участия в олимпиадах, конкурсах — «огромный массив информации».