Донецк, 22 марта, 2019, 17:51 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за неделю 68 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Об этом 22 марта заявил замначальника Народной милиции Донецкой народной Республики Эдуард Басурин.

U.S. Army Europe ВСУ

По его словам, в течение недели обстрелам с украинской стороны подверглись районы 22 населённых пунктов республики, в результате обстрелов погибли трое военнослужащих ДНР, ещё двое получили ранения.

Басурин уточнил, что в ходе обстрелов ВСУ применяли миномёты калибром 120 и 82 миллиметров, вооружение БМП, гранатомёты, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

Напомним, с 8 марта в Донбассе вступило в силу «весеннее» перемирие, согласованное участниками трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта.