Вильнюс, 22 марта, 2019, 17:43 — ИА Регнум. Два гражданина Литвы, по утверждению Шяуляйского окружного суда, сегодня, 22 марта, во время закрытого заседания признали свою вину в шпионаже в пользу России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Суд утверждает, что оба обвиняемых «в целом вину не отрицают». Один из них — бывший служащий авиабазы НАТО в Шяуляй. Он обвиняется в передаче внутренних документов, в том числе и секретных, российской разведке. Обвинение указывает, что такая деятельность велась с осени 2014 года. В декабре 2017 года оба подозреваемых были арестованы.

Следующее закрытое заседание по этому делу намечено на 5 апреля, будут заслушаны свидетели.