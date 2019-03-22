Ярославль, 22 марта, 2019, 17:27 — ИА Регнум. Участники «Ярославского союза профессиональных перевозчиков» выступили против глобального передела рынка пассажирских перевозок в Ярославле. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM, побывавший на встрече 28 перевозчиков с представителями мэрии города. Представители малого и среднего бизнеса настаивают на общественном обсуждении грядущих изменений.

Маршрутный автобус

«Перевозчики очень взволнованы сообщениями в СМИ о том, что их будут убирать с рынка. Хотелось бы пожелать, чтобы, прежде чем принималось решение о реорганизации маршрутной сети, все-таки подумали, а нужно ли это делать в глобальном масштабе. Не надо ломать все и сразу, печальные последствия других регионов об этом четко говорят. Хотелось бы, чтобы нагрузка на бизнес была соизмеримой. Слишком много требований сразу, начиная с замены автобусов, информационных табло, видеокамер в салоне, навигаторов. Это очень большие деньги. Перевозчикам эти деньги взять негде, он будет вынужден закладывать траты в стоимость проезда, чего бы категорически не хотелось, — отметил в интервью корреспонденту ИА REGNUM глава «Ярославского союза профессиональных перевозчиков» Александр Болтовнин.

Перевозчики также обращают внимание на тот факт, что они уже заключали соглашения с мэрией Ярославля по модернизации своей техники. Документы подписывались при прежнем мэре Ярославля Владимире Слепцове.

«В мае прошлого года я по итогам конкурса получил свидетельство на маршруты на 7 лет. Вложил 100 миллионов рублей в обновление подвижного состава. И теперь слышу информацию, что к концу года ты скорее всего лишишься своих маршрутов. Тебе придет уведомление и будет объявлен новый аукцион или конкурс, — рассказал ИА REGNUM член «Ярославского союза профессиональных перевозчиков» предприниматель Валерий Семыкин.

Вопрос обсуждался и в правительстве Ярославской области, где представителей частных перевозчиков не обнадежили.

«Я задала вопрос, для чего нужна оптимизация маршрутной сети, и что будет. Заместитель председателя правительства Максим Авдеев сказал о том, что к концу года будет полностью изменена маршрутная сеть, будут произведены новые аукционы, в том числе, возможно, и на моих маршрутах в Ярославле», — говорит предприниматель Светлана Орлова.

Присутствующий на встрече с перевозчиками представитель мэрии Ярославля предлагает подождать и говорит о том, что информация искажается средствами массовой информации.

«На данный момент никаких репрессий со стороны мэрии в отношении перевозчиков, которые работают на нерегулируемом тарифе, нет. Единственное условие ко всем перевозчикам — это соблюдение всех требований в части пассажирских перевозок, в части качества обслуживания, поддержания подвижного состава, безопасности. Если вы соблюдаете все эти правила, то к вам никаких вопросов не будет, — заявил перевозчикам первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Сергей Волканевский.

При этом представитель мэрии Ярославля оговаривается, что на данный момент ему неизвестно, как сильно изменится схема движения пассажирского транспорта в областном центре.