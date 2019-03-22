Киев, 22 марта, 2019, 17:08 — ИА Регнум. Украина просит Россию облегчить передвижение мирным жителям через линию столкновения в Донбассе. В частности, Киев готов в одностороннем порядке отремонтировать мост в Станице Луганской (Луганская область), а также открыть дополнительный пункт пропуска «Золотое». Об этом 22 марта заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Евгений Марчук.

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«Украинская сторона вышла с инициативой, которая не является экзотикой для россиян, — выполнить решение, которое было принято в Берлине в 2016 году лидерами «нормандской четверки», открыть дополнительный пункт пропуска «Золотое». Украинская сторона подготовила все инженерно-технические вещи — провели разминирование, ремонт… На все подготовительные работы украинская сторона потратила более 7 млн грн. (257 тыс. долл. — ред.)… Украинская сторона дважды информировала россиян, заявляя о готовности открыть КПВВ «Золотое», — сказал Марчук.

По его словам, Украина откроет КПВВ «Золотое» 24 марта в 7:00 утра. Марчук напомнил, что в Луганской области нет ни одного автомобильного пункта пропуска.

«Есть шесть пунктов пропуска — пять автомобильных и для пешеходов, один «Станица Луганская» — для пешеходов… Открывая «Золотое», мы упрощаем передвижение людям. Им не надо будет объезжать 120 км. Мы понимаем, что эти переходы на подконтрольную территорию Украины делают, как правило, не очень молодые люди… Украина подготовила и проинформировала, в том числе и нотами лидеров стран «нормандской четверки» (Францию, Германию и Россию) о том, что мы готовы в инженерном, инженерно-строительном, у нас все готово», — заверил Марчук.

Он также проинформировал, что открытие КПВВ «Золотое» и строительство моста в Станице Луганской позволит упростить ежедневный переход на украинскую территорию более 240 тыс. жителей Луганской области.

«Украина в одностороннем порядке готова к ремонту и возобновлению этого моста… Украина трижды предлагала варианты ремонта моста, который бы пропускал и автотранспорт, и пешеходов. Россияне требовали, чтобы этот мост был шириной 4 м., чтобы мог пройти бронетранспортер и танк, если говорить военным языком… Последнее предложение Украины — ширина моста 220 см. Второе — две деревянные вставки, которые могут выдержать пять тонн, т. е. танк и бронетранспортер не пройдут. Это категорически не воспринимается», — добавил Марчук.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина построила и открыла КПВВ «Золотое» еще в марте 2016 года. Тем не менее ЛНР и Россия выступают против запуска первого в регионе автомобильного пункта пропуска, объясняя свою позицию неспособностью украинской стороны обеспечить безопасность мирному населению.

Напомним, с 2014 по 2019 год руководство ДНР и ЛНР не смогло создать приемлемые условия для прохождения гражданского населения через свои контрольные пункты пропуска. В частности, на КПВВ регулярно наблюдаются длинные очереди из-за отсутствия автобусов для перевозки пешеходов, медленно работает паспортный контроль из-за нехватки проверяющих, в летний период нередко наблюдается дефицит с обеспечением КПВВ питьевой водой.