Салехард, 22 марта, 2019, 17:07 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека на Ямале Анатолий Сак обеспокоен состоянием здравоохранения в автономном округе. Проблему он поднял в своём отчёте перед депутатами Заксобрания ЯНАО. По двум из обращений омбудсмен обратился к правоохранителям, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Картина неизвестного художника. Аллегория медицины. XIX

Анатолий Сак сообщил парламентариям, что к нему поступают десятки жалоб на качество медицинской помощи в автономном округе. И привёл вопиющий пример, когда он разбирался с ситуацией жительницы автономного округа, которой требовалась высокотехнологическая помощь. Профильное ведомство, по словам Анатолия Сака, не торопилось с ответом на его запросы или присылало отписки. Тем временем женщина скончалась. По данному случаю омбудсмен обратился в правоохранительные органы.

Шлют жалобы омбудсмену и жители посёлка Харп, куда перенесли окружной туберкулёзный диспансер. Люди с открытой формой туберкулёза гуляют по посёлку, появляются на детской площадке, сообщают харповчане. Анатолий Сак потребовал элементарно оградить территорию тубдиспансера, где нет даже ворот, организовать там круглосуточную охрану и проход по пропускам с подписью главного врача.

Обращались ямальцы к омбудсмену и по поводу непродуманной реорганизации больниц и оптимизации персонала, дикие очереди в поликлиниках. Опять же к правоохранителям обратился Анатолий Сак, узнав от сотрудников лаборатории, где диагностируют ВИЧ, о том, что им приходится работать с просроченными реактивами.

В департаменте здравоохранения ЯНАО заявили, что хотели бы увидеть имена и фамилии недовольных ямальцев и разобраться с их претензиями предметно. Чиновники утверждают, что ответы они давали в сроки, установленные законодательством, а умершая женщина неоднократно направлялась на лечение за пределы автономного округа, и её онкологическое заболевание осложнялось непереносимостью некоторых лекарственных средств. Что касается обитателей тубдиспансаера в посёлке Харп, то по информации окружного депздрава за территорию медучреждения выпускаются пациенты, не представляющие эпидемиологическую опасность.