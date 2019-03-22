Киев, 22 марта, 2019, 16:56 — ИА Регнум. Правительство Украины стало марионеткой международных кредиторов, поскольку ведет неэффективную торговую, инвестиционную и промышленную политику. Об этом 22 марта заявил депутат от фракции «Радикальная партия» Виктор Галасюк во время «Часа вопросов правительству».

Александр Горбаруков ИА Красная Весна Тянем- потянем

«Господин премьер-министр, и вы, и президент, и ваши члены правительства рассказывают, что в стране ведется успешная экономическая политика. Только с этой успешной политикой нам понадобится 100 лет, чтобы догнать Польшу по уровню инвестиций на душу населения… При этом ваш официальный макропрогноз, на котором принят бюджет, предусматривает ухудшение торгового баланса страны на миллиарды долларов в год. Убыток от торговли — до минус 16 млрд, по прогнозам МВФ», — сказал Галасюк.

Он также обвинил правительство в нежелании защищать интересы отечественного товаропроизводителя.

«Поэтому вы затыкаете эти дыры кредитами МВФ, другими займами, выполняете их требования. Вы поддаетесь внешнему давлению и превращаетесь в марионеток вместо того, чтобы проводить проукраинскую промышленную политику… Нужно удешевлять кредиты, вводить налоговые стимулы через индустриальные парки, бесплатное присоединение к электросетям, нужно принять законопроект «покупай украинское, плати украинцам», который даст дополнительные заказы украинским производителям. А вы подыгрываете иностранным конкурентам», — добавил Галасюк.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года Украина и Франция подписали контракт на поставку 55 вертолетов компании Airbus Helicopters для потребностей Нацгвардии, погранслужбы и ГСЧС. В частности, правительство Франции выделило Киеву кредит в 555 млн евро на покупку 21 вертолета Н225, 10 вертолетов Н145 и 24 вертолетов Н125. Получение кредита также одобрил парламент Украины.

«В национальный праздник Франции подписали важное соглашение между МВД и корпорацией Airbus Helicopters о поставках 55 вертолетов для нужд полиции, Нацгвардии, пограничников и ГСЧС. Сумма контракта — 555 млн евро. Часть финансирования обеспечивают французские партнеры», — сказал Гройсман.

Напомним, по данным государственной службы статистики Украины, в 2018 году отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины составило 5826,1 млн долларов, что в 2,3 раза больше, чем в 2017 году (2501,1 млн долларов). По данным статистического ведомства, объем экспорта товаров и услуг Украины в 2018 году увеличился на 8,6% и составил 57 118,4 млн долларов, импорт увеличился на 14,3%, до 62 944,5 млн долларов.