Сайтама, Япония, 22 марта, 2019, 16:55 — ИА Регнум. Российская фигуристка Алина Загитова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию в категории одиночное катание. Соревнования проходили в японском городе Сайтама.

Kremlin.ru Алина Загитова

По сумме двух программ — короткой и произвольной — Загитова набрала 237,50 балла.

Второе место досталось фигуристке из Казахстана Элизабет Турсынбаевой, которая набрала 224,76 балла.

Третье место досталось другой российской фигуристке Евгении Медведевой, которая по сумме двух программ набрала 223,80 балла.