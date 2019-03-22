США инструктируют Литву, Венгрия получит российский газ: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 22 марта, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- Литва получила инструкции от США в отношении России;
- Что означает призыв Трампа по Голанским высотам;
- Газпром гарантировал Венгрии на поставку газа;
- В Липецкой области расследуют утечку данных о пациентах;
- Шнуров предложил разогнать министерство культуры.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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