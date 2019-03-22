Тверь, 22 марта, 2019, 16:48 — ИА Регнум. Будущий Ржевский мемориал советскому солдату станет единственным столь масштабным мемориалом советскому солдату на территории Российской Федерации. Такое мнение на совещании, посвященном реализации проекта 22 марта, высказал губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Пресс-служба правительства Тверской области Игорь Руденя провел совещание по строительству Ржевского мемориала советскому солдату

«Проект должен быть завершён к 9 мая 2020 года, 75-й годовщине Великой Победы. Это будет единственный масштабный мемориал советскому солдату, установленный на территории Российской Федерации. Все остальные подобные монументы находятся за границей. Для нас этот проект знаковый, Тверской области оказано большое доверие. Мы должны обеспечить очень высокий уровень ответственности на всех этапах», — сказал Игорь Руденя.

Напомним, идея создания в Ржевском районе масштабного мемориала Советскому солдату ранее была поддержана президентом РФ Владимиром Путиным. В ноябре 2018 года на месте мемориала был заложен закладной камень, а сейчас на площадке ведется подготовка к строительству. Куратор реализации проекта — Центральный музей Великой Отечественной войны (Музей Победы).

Тверская область взяла на себя создание инфраструктуры комплекса, благоустройство территории, обустройство общественных пространств. Разрабатывается план-график подключения мемориала к электроснабжению, которое будет осуществлено на льготных условиях, решаются вопросы обеспечения доступа к интернету на территории комплекса. До 2020 года планируется провести реконструкцию подъездных путей: предполагается реконструировать участок автодороги «Москва — Рига» — Хорошево протяженностью 1 км с расширением до четырех полос, устройством освещения и стоянки, также рассматривается возможность установки светофора и переходно-скоростных полос на федеральной трассе М-9 «Балтия». Участие в создании инфраструктуры Ржевского мемориала примет ПАО «Лукойл».

Первый этап строительства должен быть завершен к 9 мая 2020 году — 75-летию победы: будет открыт монумент, приведены в порядок дороги, обустроены съезд с трассы М-9 «Балтия» и площадка для парковки автомобилей.

На втором этапе реализации проекта планируется создание интерактивного музея, выставки военной техники, реконструкцию линии фронта по местам сражений, зону инсталляции, строительство часовни, парковой зоны и других объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2019 года вблизи будущего мемориала советскому солдату в Ржевском районе будет работать постоянный лагерь Международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт», которая проводится в регионе с 2016 года.