Москва, 22 марта, 2019, 17:34 — ИА Регнум. Проект «Московская электронная школа» является новым трендом мэра Москвы Сергея Собянина по воплощению программ цифрового развития России, считает аналитик ФСО России в 90-х годах, эксперт по международной безопасности Дмитрий Ефимов. Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM, столичный градоначальник до конца не осознает, к каким негативным последствиям может привести данная система.

Mos.ru Собянин в школьном классе

«Кажется, что электронное школьное досье — дело хорошее. Как ЕГЭ. Только вот в чём дело. BigData, сопровождающая ребенка, — это как диагноз в медицине. По отдельности факт написания диктанта во втором классе ничего не несёт, а вот «сквозной» анализ ошибок может стать основой для психологической оценки будущего абитуриента. Методик обработки BigData становится всё больше, они позволяют устанавливать такие сведения, что становится страшно и хочется очутиться в 80-х с четырьмя программами телевизора», — заявил Ефимов.

По словам эксперта, совокупность сведений, которые хочет собирать на каждого мэр Москвы, даст возможности дополнительного отбора не только при поступлении в вуз или колледж, но и в глобальном плане будет влиять на процесс социализации конкретной личности, вписывая её в жёсткие кастовые рамки будущего общества «устойчивого развития».

«Того самого, которое навязывается всему миру аппаратом ООН и нашими американскими коллегами. Кстати, именно «под него» мы провели такую «успешную» реформу образования. Так что всегда стоит помнить, дорогу куда устилают благие намерения», — считает Ефимов.

Он отметил опыт Собянина в аппаратной работе, поэтому «цифра» для мэра — способ достижения цели, полагает эксперт.

«Только вот цели у «устойчивого развития» и самого мэра Москвы разные. Но ему это пока не объяснили. Реформа образования и отрицательный кадровый отбор лишили мэра Москвы компетентных советников», — полагает бывший аналитик ФСО.

Как сообщало ИА REGNUM, на встрече с московскими педагогами мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что проект «Московская электронная школа» (МЭШ) станет доступен не только столичным ученикам и педагогам, но и любому желающему.