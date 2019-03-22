Москва, 22 марта, 2019, 16:29 — ИА Регнум. Уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина достиг 65,3%. Соответствующие данные соцопросов за период с 11 по 17 марта публикует Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин

Как отмечается в сообщении ВЦИОМ, это максимальный показатель за последние шесть месяцев. Напомним, что по данным на 3 марта показатель одобрения деятельности главы государства составлял 64,3%, на 10 марта — 64,5%.

Оценка деятельности председателя правительства РФ Дмитрия Медведева за неделю выросла с 36,2 до 38%, правительства России в целом — с 39,4 до 41%. Респондентам предлагалось ответить на закрытый вопрос («да» или «нет») «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность?» (конкретного государственного института).

Отвечая на открытый вопрос (любое количество ответов), кому из политиков вы доверяете, а кому не доверили бы решение государственных вопросов, большинство — 33,4% — назвали президента Владимира Путина (неделей ранее — 32,9%). На втором месте — министр обороны Сергей Шойгу (14,7%), на третьем — министр иностранных дел Сергей Лавров (11,7%).

Электоральный рейтинг (готовность проголосовать на выборах в Госдуму, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье) партии «Единая Россия» составил 34,8% (неделей ранее — 34,6%). На втором месте — КПРФ с 16,5%, на третьем — ЛДПР (11,3%), а на четвёртом — «Справедливая Россия» (6,6%).

При проведении социсследований ВЦИОМом ежедневно опрашивается 1600 респондентов, приводится среднее значение за семь дней опроса. Опрос проводится методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Максимальный размер погрешности не превышает 1%.