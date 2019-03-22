Москва, 22 марта, 2019, 16:23 — ИА Регнум. Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын может приехать в Российскую Федерацию с официальным визитом в ближайшее время. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает телеканал RT со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

В Москву уже прибыли помощники Ким Чен Ына, которые прорабатывают детали предстоящего визита северокорейского лидера.

По данным источника, официальный визит Ким Чен Ына в Россию может состоятся ещё до начала лета 2019 года. Однако точные даты пока не установлены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов провел переговоры со своим северокорейским коллегой Им Чхон Илем. В ходе переговоров дипломаты двух стран обсудили график политических контактов Москвы и Пхеньяна.