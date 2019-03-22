Ставрополь, 22 марта, 2019, 16:06 — ИА Регнум. На автодороге «Ставрополь — Тоннельный — Барсуковская» 22 марта произошло ДТП, в результате которого были травмированы четыре человека, сообщили в пресс-службе краевого УГИБДД.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Скорая помощь

По предварительной версии, 21-летний молодой человек, находясь за рулем автомобиля Hyundai Accent, из-за высокой скорости движения не справился с управлением, вылетел с проезжей части и въехал в дерево. Медицинская помощь потребовалась трем пассажирам и водителю. Пострадавшие с травмами головы были доставлены в медучреждение.

По информации УГИБДД, молодой человек, управлявший иномаркой, имеет полуторагодовой стаж вождения, в момент ДТП он был трезв. Обстоятельства аварии в настоящее время уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта трое пешеходов попали под колеса автомобиля в Предгорном районе Ставропольского края. Водитель превысил скорость движения, в результате чего допустил наезд на троих человек, которые двигались по нерегулируемому переходу. Пострадавшие были госпитализированы с тяжелыми травмами и многочисленными переломами конечностей, таза, ребер.