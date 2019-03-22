Магас, 22 марта, 2019, 15:58 — ИА Регнум. Меры по выведению на безубыточную деятельность электросетевого комплекса Ингушетии обсудили глава республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров и генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский в ходе его визита на Северный Кавказ. В правительстве Республики Ингушетия обсуждались повышение надежности электроснабжения потребителей в разрезе постановления правительства РФ от 30 апреля 2018 г. № 534 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с продлением особенностей функционирования оптового и розничных рынков на территориях отдельных частей ценовых зон оптового рынка».

«Россети» Главы «Россетей» и Ингушетии обсудили повышение надежности электроснабжения

«Сегодня мы обсуждаем вопросы возможного увеличения нормативов потребления для того, чтобы стимулировать потребителей республики для оплаты электроэнергии по приборам учёта, а не по заниженному нормативу, — отметил Павел Ливинский. — Кроме того, это гарантирует сохранность приборов учёта, которые устанавливаются потребителям в рамках реализуемой МРСК Северного Кавказа Программы снижения потерь. Это будет способствовать снижению потерь и выполнению критериев, установленных постановлением. Также надо обратиться в Минфин за средствами на покрытие межбюджетной разницы. Одновременно мы призываем внимательно относиться к льготникам, чтобы средства субсидий были предусмотрены бюджетом».

Группой «Россети» разработан и представлен проект мероприятий, необходимых для выполнения названных критериев. В частности, разработана «Программа снижения потерь электроэнергии», которая предусматривает достижение целевого уровня потерь к 2022 году, оказание финансовой поддержки ПАО «Россети» на период 2019—2022 годов в размере 1,2 млрд рублей из федерального бюджета и обоснование нормативов потребления электроэнергии.

Энергетики также предлагают региону довести к 2020 году уровень оплаты за электроэнергию предприятиями ЖКХ до 100%, в том числе, путём предоставления субсидии из федерального бюджета на погашение задолженности.

«Мы делаем все возможное, чтобы в рамках наших соглашений и по «дорожной карте» сборы платежей были выше. Если брать анализ, у нас меньше всего аварий и отключений. Хочу поблагодарить за ту помощь и поддержку, которые в решении этих вопросов нам оказывают ПАО «Россети» и «МРСК Северного Кавказа». В то же время проблемы остаются. Речь идет о реконструкции и замене старых трансформаторов и ликвидации ветхих сетей. Помощь в решении этих вопросов имеет стратегическое значение для региона», — отметил Евкуров.