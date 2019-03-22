Сайтама, Япония, 22 марта, 2019, 16:06 — ИА Регнум. Фигуристка из Казахстана Элизабет Турсынбаева завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии, сообщили 22 марта в пресс-службе национального Олимпийского комитета.

David W. Carmichael. davecskatingphoto.com Элизабет Турсынбаева

Спортсменка стала первой уроженкой Казахстана, которая поднялась на подиум чемпионата мира по фигурному катанию. Исторический результат достигнут в произвольной программе.

Первое место с результатом 237,5 балла заняла Алина Загитова из России, второе место Элизабет Турсынбаева — 224,76 балла, третье место у российской спортсменки Евгении Медведевой — 223,8 балла.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 по 24 марта в японской городе Сайтаме проходит чемпионат мира по фигурному катанию. В рамках соревнований организована фотовыставка памяти фигуриста из Казахстана Дениса Тена.