Москва, 22 марта, 2019, 16:02 — ИА Регнум. Идеи чётко регламентировать работу деятелей культуры похожи на попытку поймать океан сетью. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 22 марта, об этом заявил музыкант Сергей Шнуров в ходе парламентских слушаний по основным положениям закона о культуре в РФ в Госдуме.

Duma.gov.ru Сергей Шнуров на парламентских слушаниях

«Хотел бы предостеречь. Читая пока проект этого закона, мне кажется, что вы пытаетесь с помощью сети поймать океан. Это не получится. Так как вертикали давным давно падают, так как давным давно выстроилось горизонтальное общество. Так как сейчас работник культуры и сферы искусств — любой блогер. Любой человек, у которого есть Twitter — он является производителем смыслов и производителем культуры, как бы это ни казалось ужасным», — заявил Шнуров.

По его словам, инвестировать в эту область совершенно бесполезно и регламентировать работу такого большого количества культурных деятелей невозможно.