Тбилиси, 25 марта, 2019, 05:17 — ИА Регнум. Очередная «российская оккупация Грузии», о которой так много голосили 15 марта грузинские СМИ, не случилась по причине своей абсолютной выдуманности. Кому выгодно было изобрести «вторжение российских оккупантов» в грузинское село Хурвалети, в сад местного жителя Гиви Батонисашвили, рассказывает автор ИА REGNUM Андро Малкин.

Цитата из м/ф «Следствие ведут Колобки». Реж. Александр Татарский, Игорь Ковалёв. 1986. СССР Расследование завершено

Особую тревогу по поводу «вторжения» забила директор местного дом престарелых Люда Салия, разместившая в соцсетях сообщения о виденных ею своими глазами «вооруженных российских оккупантах». Вслед за телекомпанией Рустави-2 страшные слухи о высадке «российского агрессора» подхватили все грузинские СМИ, а самые активные активисты потребовали срочно прекратить «убийства, пытки, похищения людей» и срочно «создать России дискомфорт за подобные действия». Так выразилась бывшая соратница Михаила Саакашвили, депутат грузинского парламента Елена Хоштария.

Особое коварство «оккупантов» проявилось в том, что, судя по заявлению начальника аналитического департамента Службы государственной безопасности Ираклия Антадзе, никакого инциденте в Хурвалети не было. Следовательно, вся шумиха является не более чем еще одной иллюстрацией чудовищного воздействия «фейк ньюс», растиражированных достаточно широко. И тем не менее стоит признать, что у тех, кто охотно распространял панические слухи, могла быть вполне прагматичная мотивация. Какая?

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