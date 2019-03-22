Москва, 22 марта, 2019, 15:40 — ИА Регнум. Венгрия получила гарантии от Газпрома в том, что поставки российского природного газа в эту страну будут продолжаться вне зависимости от того, будет ли между Газпромом и «Нафтогазом» Украины заключено новое соглашение о транзите газа или нет, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

«Срок ныне истекает до конца 2019 года. Такие гарантии нужны Венгрии, чтобы быть уверенной в бесперебойности газоснабжения. Технически Венгрия сможет получать российский природный газ через Австрию после строительства газопроводов, подключенных к «Турецкому потоку», — пояснил эксперт.

Несмотря на наличие противоречий между Газпромом и «Нафтогазом», вероятность того, что новый договор об украинском транзите всё же будет заключен, достаточно высока. Даже после введения в строй «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», и после выхода их на полную мощность, надобность в украинском транзите не отпадет полностью.

«Тем более с учетом планов Газпрома по росту объемов экспорта в европейском направлении. Как минимум украинский маршрут будет необходим в качестве резервной мощности, о чем, видимо, придется договариваться отдельно», — полагает Калачев.

Как сообщало ИА REGNUM, Газпром и Венгрия достигли договоренностей о поставках газа в страну вне зависимости от участия Украины в транзите российского газа в ЕС.

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