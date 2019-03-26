Ярославль, 26 марта, 2019, 11:58 — ИА Регнум. В Ярославле заместителю министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрию Волкову вручили Паспорт туриста Золотого кольца. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вручение паспорта

В Ярославле стало хорошей традицией вручать почетным гостям региона Паспорт туриста Золотого кольца. Не стали исключением и заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Дмитрий Волков, который прибыл в областной центр с рабочим визитом 22 марта.

На территории АО «Норский керамический завод» прошла дискуссионная панель по теме «Строительство объектов социальной инфраструктуры. Проблемы и пути решения» с участием замминистра. Там же Дмитрию Волкову торжественно вручили паспорт туриста.

Паспорт туриста Золотого кольца — уникальная система скидок и бонусов, позволяющая туристам пользоваться определенными льготами, находясь в одном из городов самого популярного туристического маршрута страны.

Среди обладателей «гражданства» Золотого кольца — известный французский актер Сами Насери, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Республики Крым Сергей Аксёнов, а также актеры Эдуард Радзюкевич и Александр Домогаров.