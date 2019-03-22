Ялта, Крым, 22 марта, 2019, 15:36 — ИА Регнум. Джанкойский районный суд Крыма приговорил к шести с половиной годам колонии строгого режима жителя Ялты за незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Цитата из т/с «Патрик Мэлроуз». реж. Эдвард Бергер. 2018. Великобритания, США Под действием наркотиков

«Джанкойский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 19-летнего жителя Ялты, который занимался распространением наркотиков на территории Джанкоя путём осуществления закладок. При нём и в тайниках было обнаружено 100 свёртков с наркотиками класса амфетаминов», — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Красноперекопске после употребления неизвестных медицинских препаратов отравились две школьницы. Одна девушка погибла, другая находится в реанимации. Заведено уголовное дело.