Москва, 22 марта, 2019, 15:42 — ИА Регнум. Введение электронного портфолио в школах, которое мэр Москвы Сергей Собянин назвал «глобальной задачей» в рамках «Московской электронной школы» (МЭШ), приведёт к тому, что вместо того, чтоб учиться на ошибках, взрослеть, дети будут пребывать в страхе за свое будущее, а это означает, что «запуганные плохими оценками боты — сядут в правительство страны через 20−30 лет», считает психотерапевт, психолог-эксперт ЦПТР «Близкое сердце», член Европейской ассоциации психотерапевтов и профессиональной психотерапевтической лиги Полина Шамрай. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM эту инициативу о необходимости сбора данных на учеников, она пояснила:

Кузьма Петров-Водкин. Девочка за партой (фрагмент). 1934

«Своевременное глобальное изучение детской психологии, дефектологии, психиатрии создало ту систему, при которой мягкое, но строгое воспитание прививало — справедливое и патриотичное, нравственное, честное и ценностное, экологичное, в каких-то областях даже перфекционистическое, альтруистическое, глобальное отношение человека к себе и своему будущему, основанному на счастье для себя, семьи и Родины.

Образование и образованность — это не только дважды два, это глобальная работа над юной личностью, невозможная без помощи взрослых, и автоматизированию она не подлежит. Невозможно личность с ее индивидуальными способностями запихнуть в алгоритмы, в обязанность образования входит помощь ребенку в познании себя, своих индивидуальных интересов, в том числе и будущих профессиональных побед, ребенок с помощью взрослых учится быть грамотным, адекватным и современным человеком. Этапы образовательного процесса — это процесс раскрытия потенциалов ребенка.

Дошкольное образование — это изучение базовых настроек личности, темперамента, характера маленького человека, развитие процесса научения, становление памяти, родительское и социальное воспитание, культурный уровень, степень отзывчивости, степени восприимчивости, психологические маркеры стресса.

Школьное образование — это продолжение сакрального процесса выстраивания вертикали личности — ответственность, дружба, отзывчивость, преданность делу, высокая личная индивидуальная оценка себя и своих дел, работа до одобрения. Знания по физике и химии, умение читать и писать — это так же необходимо, как и стать Человеком.

Алгоритмизация процесса контроля обучения невозможна при образовательном процессе — она будет растить кроссвордистов, которые в нужный момент вместо интереса к науке будут бояться плохих отметок. Давайте вспомним ЕГЭ. Умение ошибаться, проигрывать, прогуливать, пробовать, и даже в каких-то случаях делать плохие поступки и за них быть осужденным кругом своих близких и друзей — наращивание иммунитета личности, без этих умений человек не станет взрослым.

У каждого ребенка есть два важнейших параметра, которые делают его эксклюзивным. Первый — индивидуальные темпы развития его организма. Второй — темпераментные и характерные черты реализации стресса — индивидуальные особенности выхода из сложных ситуаций. Эти два фактора не позволят алгоритмизировать воспитательный и образовательный процессы. Истории известны случаи, когда двоечники и троечники становились очень успешными людьми.

Школа — это не управление, а созидание. И что еще любопытно — ответ на вопрос «зачем»? Для чего все эти трудности, автоматизации и внедрение инноваций? Глобальный вывод детей в частные школы альтернативного образования, которые не будут подвластны МЭШ? Ведь наверняка вариант частного платного образования оставят заранее, так как частные школы как один из легальных способов отъема денег у населения — огромные доходы в бюджет города.

Все остальные дети, вместо того, чтоб учиться на ошибках, взрослеть, на выводах от плохих оценок зарабатывать хорошие оценки, становиться хорошими людьми независимо от оценочного восприятия — будут в страхе за свое будущее, чтоб не стать дворниками, приобретать стресс за стрессом, подкрепляемым своими паникующими родителями, так радеющими за светлое будущее отпрыска…

А ведь эти дети — наше будущее — запуганные плохими оценками боты — сядут в правительство страны через 20−30 лет».

Как уже сообщало ИА REGNUM, создавать электронное портфолио на каждого ученика в рамках «Московской электронной школы» мэр Москвы Сергей Собянин назвал глобальной задачей. По его мнению, это сведёт к минимуму риск фальсификации сведений о его способностях и успехах. В то же время московский глава не смог внятно пояснить, по какому алгоритму и кто будет обрабатывать этот огромный массив информации, зато отметил, что в конечном итоге электронное портфолио будет сопровождать человека на протяжении всей дальнейшей жизни.

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