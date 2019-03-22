Липецк, 22 марта, 2019, 15:36 — ИА Регнум. Департамент здравоохранения Липецкой области допустил утечку персональных данных пациентов, которых готовят к переводу на лечение в другие регионы. Как сообщили активисты движения «Пациентский контроль», на официальном портале госзакупок было опубликовано восемь документов, содержащих имена и фамилии, диагнозы и сведения о проживании пациентов, проходящих лечение по различным профилям.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Пациент

Активисты отметили, что у них нет данных о том, что эта информация размещена без согласия пациентов, но усмотрели в публикации таких документов потенциальное нарушение законодательства о сохранении персональных данных и врачебной тайны.

По данным портала «Вести.48», по данному факту областная прокуратура организовала проверку. О проведении проверок также сообщили территориальный орган Росздравнадзора и управление здравоохранения Липецкой области. Заместитель главы областной администрации Александр Ильин заявил, что после проведения внутренней проверки не исключены «кадровые решения» в отношении виновных.