Лондон, 25 марта, 2019, 04:11 — ИА Регнум. Несмотря на все усилия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, попытка утвердить в британском парламенте относительно безболезненный план брексита наткнулась на целых три препятствия. О том, как британские парламентарии продемонстрировали чудовищное несоответствие масштабам стоящей перед ними задачи, обсуждает в своей статье ИА REGNUM Александр Запольскис.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

Решение о брексите было принято 23 июня 2016 года в ходе всебританского референдума, с тех пор тянутся перед Британией глухие окольные тропы попыток найти наименее разрушительный способ это сделать. Но теперь на этих попытках можно поставить жирный крест: британская правящая элита руками собственных парламентариев уверено ведет свой корабль на рифы.

Основных камней преткновения оказалось три. Первый: Северная Ирландия, которую нельзя ни отпустить, ни оставить, а ведь ее потеря чревата немедленным обострением сепаратистских настроений как минимум в Шотландии; сохранить при этом ВВП в 2,5 трлн долларов вышедшей из ЕС Великобритании никак не получится. Второй: желание получить абсолютную независимость от ЕС, оставив прибыли. Третий: невозможность затягивать вопрос дольше выборов в Европарламент в мае сего года. По всем трем вопросам голосование в парламенте загнало ситуацию в тупик. Северную Ирландию решили никуда не отпускать — при полной невозможности обеспечить такое решение; вопрос об отмене самого брексита также был торпедирован голосующими.

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