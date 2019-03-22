Милан, Италия, 22 марта, 2019, 15:29 — ИА Регнум. В Италии после инцидента с поджогом школьного автобуса будет ужесточен контроль за водителями транспортных средств, выполняющих подобные задачи, передает Tg Com 24 в пятницу, 22 марта, со ссылкой на данные МВД Италии.

(сс) Dave & Margie Hill / Kleerup Школьный автобус

Местным органам власти поручено более тщательно проверять, являются ли действующими водительские права каждого из водителей. Как сообщалось ранее, поджегший автобус водитель из Сенегала на некоторое время был лишен прав за езду в нетрезвом виде, но скрыл этот факт от работодателя.

Предполагается и введение иных мер контроля — в частности, более тщательных медико-психологических экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 47-летний уроженец Сенегала, получивший гражданство Италии в 2004 году, поджег школьный автобус, в котором находился 51 человек. Школьникам удалось вовремя вызвать полицию, и никто из них серьезно не пострадал.

Водитель, по свидетельству школьников, выкрикивал, что делает это «ради мигрантов». Позже арестованный гражданин рассказал полиции, что собирался использовать детей «как живой щит». Ему предполагается предъявить обвинение в терроризме.

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