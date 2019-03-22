Санкт-Петербург, 22 марта, 2019, 15:21 — ИА Регнум. Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге возобновил работу в штатном режиме после проверки на наличие взрывных устройств и взрывоопасных веществ.

Дарья Драй ИА REGNUM Новая Голландия (лето 2018 года)

Эрмитаж был эвакуирован 22 марта около 13:30 мск. Посетителей из основного музейного комплекса пришлось вывести из-за угрозы теракта. Как и следовало ожидать, угроза оказалась ложной.

Сотрудники Службы музейной безопасности вместе с сотрудниками Росгвардии провели осмотр экспозиционных залов и служебных помещений. Подозрительных предметов на территории Эрмитажа не обнаружено.

«Государственный Эрмитаж информирует — музей открыт», — сообщили в Эрмитаже около 15:00 мск.

«Билеты будут действительный в любой день», — пояснили в Эрмитаже для тех, кто вынужден был уйти, так и не посмотрев экспозицию, из-за действий злоумышленников.

Напомним, Эрмитаж пришлось эвакуировать второй день подряд.

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Тем временем в Петербурге также эвакуировано популярное общественное пространство на острове Новая Голландия.

«Друзья! К нам, как и многим другим общественным пространствам Санкт-Петербурга, поступило сообщение о возможном заминировании, поэтому мы вынуждены эвакуировать остров», — сообщили в «Новой Голландии».

Пока о завершении проверки острова сведений не поступало.