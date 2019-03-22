Астана, 22 марта, 2019, 15:19 — ИА Регнум. В Астане стартовал международный турнир среди любителей тенниса Astana Open, приуроченный к празднику Навруз, передает 22 марта телеканал «Хабар 24».

(сс) marijana1 Теннис

В соревнованиях планируют принять участие более 120 теннисистов со всего Казахстана и иностранные гости. Закрытие турнира состоится 24 марта. Участники представлены в разных возрастных категориях.

Директор национального теннисного центра Куандык Ельжанов сказал, что для участия в турнире приехали теннисисты из Великобритании, Узбекистана, России и Киргизии.

Отметим, турнир среди любителей тенниса Astana Open проводится ежегодно с 2012 года. В первые дни соревнований проходят групповые отборочные этапы, а далее — плей-офф и финал. Призовой фонд в 2019 году составляет более 3 млн тенге ($7 937).

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