Тюмень, 22 марта, 2019, 15:33 — ИА Регнум. Электронное портфолио ученика — это огромный плюс в системе образования и необходимо современным школьникам. Это один из стимулов роста для учащегося, что показало внедрение электронного портфолио в городе Перми, сообщила корреспонденту ИА REGNUM юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

Дарья Антонова ИА REGNUM Класс

Электронное портфолио — это не электронный дневник с оценками, а банк достижений, система накопления баллов за успехи, поясняет Оксана Красовская. Система отражена, в частности, в постановлении администрации города Перми от 9 июня 2018 года. Портфолио заполняется учеником. Оно даёт учащимся школ возможность накапливать баллы и участвовать в рейтинге, с ним можно получить дополнительные бонусы при поступлении в вузы. Учащиеся с высокими баллами входят в «Золотой резерв», получают премии главы города, сертификаты на обучение в платных образовательных учреждениях, путёвки во всероссийские лагеря «Орлёнок» и «Артек», билеты в театр или оплату путешествий.

Сегодня около 50 тысяч пермских школьников имеют заполненные портфолио, которые размещены на общегородском портале по тематическим ячейкам «Профи», «Интеллект», «Техническое творчество», «Художественное творчество», «Спорт», «Социальная деятельность». Данное портфолио помогает многим в профориентации. Детей, в зависимости от достижений, представленных в портфолио, приглашают на встречи и семинары в вузы, на предприятия, в общественные организации. Школьник может не иметь достижений по определённым учебным дисциплинам, но успешен в самодеятельности, музыкальном или театральном кружке, спорте, и его приглашают к участию в муниципальных мероприятиях. Через электронные портфолио легко найти ребят, которые тяготеют к волонтёрству и так далее. Таким образом воспитывается в детях масса качеств — коллективизм, лидерство, стремление к личностному развитию.

«Электронное портфолио — плюс для самого учащегося, если заполнять его школьники будут самостоятельно, не в «добровольно-принудительном порядке», а по желанию, и ведение данного портфолио будет иметь мотивационный характер, чтобы у детей был стимул участвовать в олимпиадах и достигать хороших результатов в учебе», — поясняет юрист Оксана Красовская.

Пермская практика единой платформы электронных портфолио школьников признана в 2018 году лучшей педагогической новацией в России. И неудивительно, что мэр Москвы Сергей Собянин обратил на неё внимание и захотел внедрить в столице. Но правильно ли он понял данную педагогическую методику мотивации учеников к реализации способностей, улучшению личных результатов и к успеху?

Напомним, портфолио на ребёнка, которое будет сформировано в рамках «Московской электронной школы» (МЭШ), сведёт к минимуму риск фальсификации сведений о его способностях и успехах. Об этом заявил Сергей Собянин 21 марта на встрече с московскими педагогами. По его мнению, в электронном портфолио должны содержаться результаты всех контрольных работ, результаты участия в олимпиадах, конкурсах.

«Можно попросить родителей, чтобы они контрольную работу написали, но информацию за все 11 лет учёбы невозможно подделать. У меня у самого до их пор сохраняется «портфолио» за 5−7 класс — два дневника или три», — отметил мэр Москвы.

То есть идёт подмена понятий. Электронное портфолио учащегося — это не электронный дневник с отметками, напоминает эксперт.