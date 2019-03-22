Москва, 22 марта, 2019, 15:11 — ИА Регнум. Заявление министра энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалеха о том, что мировой спрос на нефть в течение ближайших 20 с лишним лет будет расти темпами выше 1 млн баррелей в сутки и в итоге достигнет 120 млн баррелей в сутки к 2040 году, экономически совершенно необоснованно и скорее носит политический и конъюнктурный характер. Об этом 22 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой организационно-управленческих инноваций РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Земляков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

«Такого рода прогнозы заключают в себе две составляющие. Во-первых, конъюнктурная, а во-вторых, политическая, — сказал он. — Как формируется цена на нефть? Фактически это трёхмесячный фьючерс, на который очень сильно влияют настроения и ожидания потребителей. Если он (министр энергетики СА — прим. ИА REGNUM ) вбрасывает такой сигнал, то значит, он таким образом и формирует этот самый фьючерс. Иными словами, это не столько прогноз, сколько попытка повлиять на ситуацию на рынке».

Иначе говоря, как подчеркнул Земляков, прогноз саудовского чиновника с экономической точки зрения представляется совершенно необоснованным.

«Прогнозировать всегда будут. Но прогнозы надо обосновывать и учитывать их достоверность, — сказал экономист. — Например, надо принимать во внимание возможные непредсказуемые обстоятельства в будущем — открытие новых месторождении, новых технологий обогащения или удешевление добычи. Что произойдёт к 2040 году, никто не знает».

Что касается положения дел в ближайшей перспективе, то Земляков предположил, что в 2019 году цена на нефть на мировом рынке будет медленно возрастать.

«В 2019 году я ситуацию на рынке нефти вижу инерционной, — пояснил экономист. -Я думаю, будет идти мягкое и постепенное удорожание нефти, хотя возможны и спекулятивные всплески. Но в целом тренд на мягкое повышение».

Напомним, что в интервью агентству Energy Intelligence министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех заявил, что мировой спрос на нефть в перспективе до 2040 года дальше будет устойчиво расти темпами выше 1 млн баррелей в сутки.

«Я думаю, что абсолютный спрос на нефть достигнет 120 млн баррелей в сутки к 2040 году, может, чуть позже. Время покажет, но мы ожидаем, что он будет расти не менее чем на 1 млн баррелей в сутки в течение многих лет. В конечном счёте, спрос может превысить и 120 млн баррелей в сутки», — цитирует его ТАСС.