Москва, 22 марта, 2019, 15:04 — ИА Регнум. Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба объяснил поражение от сборной Бельгии наличием в команде соперников такого футболиста, как Эден Азар. Об этом сообщает ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Артём Дзюба

«У них есть Азар, у нас нет, такие игроки делают определённый результат», — сказал Дзюба.

По его словам, поражение от Бельгии должно подстегнуть российскую команду на матч с Казахстаном.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России потерпела поражение от Бельгии в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020 со счётом 1:3. Следующий матч российская команда проведёт против сборной Казахстана 24 марта.

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