Москва, 22 марта, 2019, 14:59 — ИА Регнум. В текущих условиях решение Банка России о сохранении ключевой ставки на уровне 7,75% является наиболее рациональным. Поскольку сохраняется высокая неопределенность в отношении геополитических рисков, связанных с санкционной политикой США, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«Стоит также учитывать, что смягчение позиции ЦБ РФ связано с расчетом на понижение инфляции в текущем году. Но если было бы принято решение о снижении процентной ставки, то это сильно ударило бы по инфляции в условиях выполнения национальных проектов», — пояснил эксперт.

По его мнению, с точки зрения общих рисков ситуация относительно благоприятная. На фоне роста цен на нефть, а также отсутствия оттока капитала из страны снизились инфляционные ожидания. И менять ставку в таких условиях крайне нежелательно. На стоимость акций российских эмитентов решение о сохранение ключевой ставки не повлияет, поскольку данный сценарий был заложен в цену бумаг, а также и на курсе рубля.

«Если и ожидать какие-либо изменения в ключевой ставки, то не раньше сентября 2019 года. Когда внешние геополитические факторы будут более определенными нежели сейчас», — полагает Гасанов.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта Центральный банк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Такое решение принял Совет директоров.

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