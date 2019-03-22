Владикавказ, 22 марта, 2019, 14:55 — ИА Регнум. Власти Северной Осетии считают важным для привлечения туристов в республику расширение географии авиаперелетов. В ближайшее время из аэропорта Владикавказа могут быть открыты рейсы в Ереван и Тбилиси. Об этом было сказано 21 марта в ходе круглого стола на тему «Развитие туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе».

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет

Было отмечено, что планируемые к открытию новые маршруты могут быть интересны жителям не только РСО-Алании, но и соседних регионов.

«В настоящее время существует только автомобильное сообщение со странами Закавказья. Это приводит к большой загруженности таможенного терминала республики. Новое авиасообщение позволит разгрузить очереди на таможенном терминале и сократить время в пути для указанных пунктов. Полет предположительно будет длиться 40−60 минут», — приводит слова министра промышленности и транспорта РСО-Алания Хайдарбека Бутова пресс-служба ведомства.

Генеральный директор аэропорта «Владикавказ» Сергей Чалов назвал условия для запуска этих авиарейсов. Во-первых, необходимо «проработать с туроператорами и агентствами регионов вопросы реализации пакета билетов». Во-вторых, для регулярного обслуживания маршрута необходима постоянная загрузка воздушного судна не менее 60 пассажирами.

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Стоит отметить, что ранее сообщалось о запуске авиарейсов из Владикавказа в Ростов-на-Дону, Сочи и Анталию. Полеты в столицу Дона и в Турцию будут выполняться два раза в неделю уже с мая 2019 года. А в Сочи самолеты полетят в июне.