Сеул, 22 марта, 2019, 15:01 — ИА Регнум. Команда корейских ученых разработала антибиотик против патогенных бактерий рода Vibrio vulnificus (Вибрио вульнификус). Об этом сообщает сообщает Maeil Business Newspaper.

Лаборатория

Группа ученых из исследовательского центра Agriculture Research Center разработала антибиотик CM14, который способен подавлять рост бактерий рода Vibrio vulnificus.

Вибрио вульнификус считается самой смертоносной и вызывает тяжелые раневые инфекции, которые в медицине называют некротическим фасциитом. После попадания в организм человека, могут появиться следующие симптомы: лихорадка, диарея, рвота, а также в более чем 50% случаев в течение 48 часов летальный исход.

Данный вид бактерий может попасть в организм через море продукты, которые обитали в загрязненной воде или через поврежденные участки кожи во время купания в море.

Результаты исследования южнокорейских ученых опубликованы в 13-м выпуске научного журнала Scientific Reports.