Варшава, 25 марта, 2019, 02:24 — ИА Регнум. Доклад о приоритетах польской дипломатии в 2019 году, представленный главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем, содержал немалый период, посвященный отношениям с Россией. О том, как видит свою политику на восточном направлении Варшава и почему этот подход вызывает критику даже внутри самой Польши, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Последние пять лет в представлении польских официальных лиц польско-российские отношения почти не рассматривались в отрыве от польско-украинских. Во многом такая тенденция сохранилась и в последнем докладе Чапутовича, хотя немало внимания было уделено и проекту «Северный поток — 2», и переговорам о возвращении обломков разбившегося в 2010 году под Смоленском Ту-154М. Тем не менее на первом месте в речи министра Чапутовича стояли призывы к освобождению украинских моряков и прочие требования «крымской тематики».

За это доклад Чапутовича критикуют польские оппозиционеры из движения «Кукиз 15», сама же правящая партия «Право и Справедливость» продолжает политику, направленную на сворачивание деятельности специалистов, занимавшихся диалогом с Россией, и монополизирует возможность такого диалога, что в принципе оставляет возможность поменять вектор, взятый Варшавой на российском направлении.

Читайте статью МИД Польши о России: 1491 знак без пробелов и другие публикации Станислава Стремидловского.