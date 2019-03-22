Чита, 22 марта, 2019, 14:25 — ИА Регнум. Врио губернатора Забайкалья Александр Осипов вместе с находящимся в Чите министром труда и социальной защиты РФ Максимом Топилиным 22 марта приехали лично осмотреть условия проживания многодетной семьи в краевом центре. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Официальный портал правительства Забайкальского края Глава Забайкалья привёз министра РФ к растрогавшей его многодетной матери

Днём ранее Ольга Сережина, которая воспитывает семь детей, в том числе — трёхлетнюю дочь с ограниченными возможностями здоровья, обратилась к главе региона во время расширенной встречи с жителями края «Прямой разговор». Сережина рассказала, что проживает в доме, который ещё в 2008 году был признан аварийным. «Нет никаких удобств, нет ни воды, ничего. У нас есть только центральное отопление, и мы обходимся влажными салфетками, чтоб хоть как-то поддержать здоровье ребенка-инвалида, чтобы не было пролежней», — рассказала она.

«Надо обязательно все возможности предусмотреть для помощи по всем абсолютно аспектам, — обратился Осипов к своему заместителю по социальным вопросам Аягме Ванчиковой. — Я сейчас говорю про медицинское обслуживание, про реабилитацию, какая возможна, а про решение вопросов с жильем — сейчас возьмемся и будем заниматься».

22 марта Осипов решил лично навестить Ольгу Сережину. Вместе с ним в квартиру к женщине приехал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин и глава администрации Читы Олег Кузнецов, который подтвердил, что дом действительно признан аварийным, но в программу переселения был включён только в 2016 году. Осипов поручил Кузнецову совместно с региональным правительством проработать вариант включения дома в федеральную программу расселения ветхого фонда, а если сделать это по каким-то причинам не получится — представить иные варианты улучшения жилищных условий семьи.

Ольга Сережина также пожаловалась, что ей приходится тратить много средств на уход за трехлетней девочкой-инвалидом, которая переболела менингитом и оказалась прикованной к кровати. Министр Топилин отметил, что женщина имеет право на федеральные льготы, а Александр Осипов поручил краевому минздраву досконально разобраться в истории болезни, лечения и реабилитации ребёнка.

История общения Ольги Серёжиной с Александром Осиповым попала в поле зрения региональных и федеральных СМИ из-за эмоций, которыми оно сопровождалось. Ещё во время «Прямого разговора» он едва сдержал слёзы от рассказа женщины. «Помолчав секунд 10, через ком в горле сказал: «Самое тяжёлое, что мы не можем всем помочь», — описывает городской портал «Чита.ру».

Эмоциональным оказалось и новое общение врио губернатора с женщиной. Сама Ольга Серёжина рассказала в интервью радиостанции «Говорит Москва», что глава региона пообещал ей решить проблемы с переселением и дальнейшей реабилитации девочки: «Он приехал, спросил: «Можно я посмотрю ребёнка вашего?» Я взяла Ксюшу на руки. Он спросил, почему заболел ребёнок менингитом. Я начала ему объяснять, заплакала сама, заплакал он, заплакала с ним подчинённая женщина. Рыдали все».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов 21 марта провёл расширенную встречу с жителями — «Прямой разговор». В течение трёх часов Осипов ответил на 53 вопроса жителей. Как отмечают местные СМИ, мероприятие подобного формата прошло в регионе впервые. Осипов заявил, что по итогам встречи будет составлен протокол поручений, которые он даст профильным ведомствам.