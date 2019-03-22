Москва, 22 марта, 2019, 14:21 — ИА Регнум. Как и ожидалось, Совет директоров Банка России на заседании 22 марта принял решение сохранить ключевую процентную ставку на уровне в 7,75%. Решающую роль в принятии решения по ключевой ставке для финансового регулятора сыграли темпы инфляции, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Маринус ван Реймерсвале. Банкир со своей женой

ЦБ РФ отметил, что в феврале годовая инфляция замедлилась до 5,2%, по состоянию на 18 марта текущего года годовая инфляция повысилась всего до 5,3%, а повышение НДС к росту инфляции добавило всего 0,6−0,7 п. п. Более того, вместе с решением о процентной ставке ЦБ опубликовал новый среднесрочный макроэкономический прогноз, в том числе обновленный прогноз по инфляции на 2019 год.

«Банк России снизил свой прогноз по инфляции потребительских цен в текущем году с 5−5,5% до 4,7−5,2%, из чего объективно следует, что в последующие месяцы нас ожидает снижение инфляции. Но это вполне закономерно, так как летом и в начале осени на потребительские цены будет воздействовать сезонный фактор», — полагает эксперт.

Интересно, что ЦБ РФ текущий рост цен на нефть оценивает скептически, прогнозируя, что в текущем году на нефтяном рынке может наблюдаться избыток предложения нефти над спросом. Так что регулятор снижает прогноз по инфляции, одновременно высказывая опасения насчет снижения цены на нефть.

«Из-за всё еще высоких инфляционных рисков о возврате ЦБ к смягчению монетарной политики речь пока не идет. Доллар США после объявления решения ЦБ скакнул к рублю вверх на 0,6%, а евро дорожает к рублю на 0,29%. Прогнозы по курсу рубля до конца марта остаются без изменений: 63−65 руб. за доллар и 72−74 руб. за евро», — считает Мильчакова.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта Центральный банк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Такое решение принял Совет директоров.

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