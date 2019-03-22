Найроби, 22 марта, 2019, 14:23 — ИА Регнум. Из-за сокращения рыбных ресурсов в озере Виктория цены на местную рыбу растут. Импорт дешевой рыбы из Китая решает проблему для покупателей, однако местные рыбаки значительно теряют доходы, сообщает ВВС Africa.

(сс) nijaba Рыбак

«Люди не хотят покупать рыбу из Китая, потому что они не доверяют искусственно выращенной рыбе, но у нас нет выбора. Только продавая китайскую рыбу, я могу прокормить свою семью», — рассказал торговец рыбой Джума Мечак.

Рыбаки на озере Виктория со стороны Кении ежегодно вылавливают только 140 тысяч тонн рыбы. Для обеспечения нужд покупателей необходимо 500 тысяч тонн.

«Мы проводим на озере столько ночей, тратим средства на топливо, и еще нам приходится конкурировать с китайской дешевой рыбой, заполонившей рынки», — описал безнадежность ситуации кенийский рыбак Фредерик Отьено.

Раньше Отьено зарабатывал около 30 долларов США в день, сейчас его доход не больше 5 долларов США.

Представитель рыбной ловли в Кении Эдвард Оремо считает, что в конце концов импорт из Китая сведет на нет рыбную ловлю на озере Виктория.

«Если импорт из Китая продолжится … рыбаки будут доведены до отчаяния, и озеро Виктория опустеет менее, чем за 50 лет», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Оремо.

В ноябре 2018 года власти Кении наложили запрет на импорт телапии из Китая, пытаясь защитить рыболовную индустрию на озере Виктория. Однако запрет пришлось снять в январе 2019 года в ответ на заявление посла Китая в Кении Ли Ксуханга о том, что Кения разжигает «торговую войну».

Представители Китая также пригрозили заморозкой финансирования по проекту новой железной дороги, которая соединит Кению с Угандой, Руандой и Южным Суданом.