Горно-Алтайск, 22 марта, 2019, 14:13 — ИА Регнум. Новому главе Республики Алтай Олегу Хорохордину, представленному сегодня, 22 марта, республиканским депутатам и руководителям госорганов, сибирский полпред Сергей Меняйло пообещал оказывать всестороннюю поддержку. Подробности о том, что говорили на этом официальном мероприятии сообщает сайт Республики Алтай.

Правительство Республики Алтай Врио губернатора Республики Алтай Олег Хорохордин

Представляя врио главы, Сергей Меняло отозвался о нём, как о высокопрофессиональном специалисты и неравнодушном человеке.

«Я уверен, что его профессионализм, энергия и неравнодушное отношение к делу помогут выстоять в сложных условиях и выполнить ответственные задачи, которые поставлены Президентом России», — сказал полпред.

По его оценке, повысить уровень жизни населения республики должна помочь эффективная реализация туристического потенциала, коим Республика Алтай несомненно обладает. Такого же мнения придерживается и Олег Хорохордин.

«Считаю, что Республика Алтай обладает огромным туристическим потенциалом, который нужно реализовывать в комплексе с инновационными и инфраструктурными преобразованиями. Призываю всех к сотрудничеству. Впереди очень много задач, будем работать на развитие республики. Я приехал сюда работать», — сказал врио главы.

Присутствовавший на встрече экс-губернатор Александр Бердников получил благодарность от Олега Хорохордина «за годы работы в республике и все достигнутые показатели». Главной целью дальнейшей работы было названо повышение качества жизни людей.

Напомним, Олег Хорохордин — уроженец соседнего региона — Алтайского края. Он родился 3 апреля 1972 года в селе Глушинка Косихинского района. После Алтайской академии экономики и права в 2003 году окончил очную аспирантуру в Российской академии государственной службы при президенте РФ. Кандидат социологических наук. Участник II потока Программы развития кадрового управленческого резерва.

В 2012 году возглавил совет некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС», в этом же году стал заместителем руководителя секретариата заместителя председателя правительства Российской Федерации — руководителя аппарата правительства Российской Федерации.

Напомним, указ о назначении врио губернатора Республики Алтай Олега Хорохордина российский президент подписал 20 марта 2019 года после добровольной отставки одного из самых старейших губернаторов России Александра Бердникова.