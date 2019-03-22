Минск, 22 марта, 2019, 14:09 — ИА Регнум. Белоруссия превратилась в «эпицентр региона» и Запад готов помочь ей деньгами. Об этом сегодня, 22 марта, сообщил чиновникам в Барановичах Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

President.gov.by Александр Лукашенко во время встречи с активом Барановичей и Барановичского района

В ходе выступления перед так называемым активом района и города Барановичи в Брестской области, руководитель республики сделал ряд смелых заявлений. Он признал, что за четверть века своего бессменного правления в Белоруссии так и не наведён порядок, а дисциплина по-прежнему нуждается в укреплении. Он обратил внимание на важность города Барановичи в контексте транспортного коридора из Китая в Евросоюз и указал на ряд проблем.

«Единственная опасность нашему развитию — никакая не идеология, никакие не средства массовой информации, ни «продвинутые», ни традиционные, ни интернет, самая большая опасность — в нас самих. Если мы будем на должном уровне поддерживать наше экономическое развитие, если мы каждый год, каждую пятилетку хотя бы понемножечку будем двигаться вперед и прибавлять, наша страна всегда будет стабильной, и никто нас никуда не повернет — не сможет. Поэтому главное — экономика», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что перед поездкой в один из самых бедных регионов республики ознакомился с тем, что говорят в народе: «Я их услышал, я прочитал все, хорошее и гадости, на всех форумах, в социальных сетях, в официальных, оппозиционных и прочих средствах массовой информации. Я всех услышал».

Лукашенко сориентировал подчинённую ему чиновничью вертикаль на эффективную работу в предвыборный период. «Надо стараться завоевывать доверие людей, — сказал он. — Людей обижать ни в коем случае нельзя, но и очки втирать тоже им нельзя. Надо сделать то, что останется навсегда».

По словам Лукашенко, к постсоветской республике по-прежнему присматриваются и в последнее время особенно активно. В числе присматривающихся — высокоразвитые страны Запада.

«Стоит слово сказать ‑ и сразу пошла волна, начиная с Минска, на Восток, на Запад. Все рассматривают нас и так, и сяк. Это естественно, потому что Беларусь стала эпицентром нашего региона в силу того, что мы с вами, сжав зубы, выдержали все нападки, вытерпели, — сказал Лукашенко. — Весь мир сегодня смотрит на Беларусь, начиная с тех стран, которые находятся в нашем регионе — Норвегия, Швеция, Финляндия, заканчивая дальней дугой, африканской».

Кроме того, Запад готов помогать официальному Минску и уже «Европейский банк реконструкции и развития» (ЕБРР) «готов нам дать кредитов, и немало, под мизерный процент». Эти деньги могут быть направлены на дорожное строительство, переработку мусора и улучшение качества воды.

Лукашенко признал: «Люди правильно возмущаются. Позавчера сделали дорогу — она развалилась». Он поручил привести в порядок белорусские дороги.

Однако и Белоруссии есть что предложить миру, отметил он: «Все знают о Беларуси, и многие рассчитывают на то, что Беларусь и технологически, и «мозгами» сможет оказать им соответствующую поддержку. Мы не против, но это стоит денег, за это надо платить. На этом мы должны зарабатывать».