Вашингтон, 22 марта, 2019, 13:59 — ИА Регнум. Три ключевых фактора, помогавшие американскому доллару расти в 2018 году, в текущем году могут сыграть на ослабление национальной валюты Соединенных Штатов, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Речь идет о циклическом замедлении экономики в других странах, рост рисков протекционизма и комбинация из бюджетных стимулов и жесткой монетарной политики в Штатах. Именно эти факторы в совокупности могут запустить цикл ослабления национальной валюты США.

Как сообщало ИА REGNUM, государственный долг Соединенных Штатов впервые в своей истории преодолел отметку $22 трлн. По состоянию на середину февраля госдолг США составляет $22,012 трлн. С начала февраля 2019 года этот показатель вырос более чем на $90 млрд, а за последние 11 месяцев — более чем на $1 трлн.

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