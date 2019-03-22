Оренбург, 22 марта, 2019, 13:59 — ИА Регнум. Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер не будет менять управленческую команду. Об этом он заявил 22 марта журналистам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Приволжский полпред Игорь Комаров и врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер

«У меня нет и не было никогда желания на всех моих предыдущих работать менять команду. Во всех местах достаточно профессиональных, компетентных людей», — сказал Денис Паслер.

Он добавил, что самая главная задача заключается в том, чтобы познакомиться с подчинёнными и выстроить соответствующий диалог для того, чтобы все те задачи, которые поставил президент Владимир Путин, задачи, которые стоят перед областной властью, решались.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Денис Паслер был назначен врио губернатора вчера, 21 марта. Глава области Юрий Берг покинул свой пост и пока не будет искать работу.