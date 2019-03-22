Краснокаменск, Забайкальский край, 22 марта, 2019, 14:04 — ИА Регнум. Необычную машину собрал житель Краснокаменска Вячеслав Золотухин, 22 марта сообщает интернет-издание «Версия Инфо».

Интернет-издание «Версия Инфо» Супервнедорожник Mega Cruiser Russia

Над своим авто Золотухин работал полтора года. Созданный на базе грузовика ГАЗ-66 супервнедорожник получил название Mega Cruiser Russia. Стоит отметить, что от «Шишиги» умелец взял только шасси, так как оригинальные двигатель и трансмиссия не вписывались в идею умельца.

Авто имеет 6-цилиндровый двигатель от тягача Hino. С ним в паре работает 6-позиционная коробка передач.

Дизайн машины обязана сразу нескольким автомобилям. Так крылья машина получила от ГАЗ-3307. Багажником супервнедорожника пересажен от минивэна Noah, фары взяты от Delica, а кабина у тягача Isuzu Elf. Колесные диски машины родные, но они «вывернуты». Это придало авто особый вид, а также расширило его «колею» на 10 см.

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