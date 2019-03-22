Боровский, Тюменская область, 22 марта, 2019, 14:27 — ИА Регнум. Птицефабрики Тюменской области отсутствием площадей для складирования помёта поставили в тупик надзорные органы и власти региона. Интенсивное развитие сельского хозяйства не успевает справиться с отходами производства, а надзорные органы, прекрасно понимая сложившуюся ситуацию, обязаны штрафовать и наказывать сельхозпроизводителей за несоблюдение санитарных норм и правил. Выход из создавшейся проблемы нашла Общественная палата Тюменской области и её эксперты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Птицефабрика

Комиссия по охране окружающей среды и экологическому воспитанию Общественной палаты Тюменской области разработала рекомендации по переработке птичьего помёта птицефабрикам региона, ПАО «Птицефабрика «Боровская» в частности. Данное предприятие не первый год не сходит с тревожной повестки Россельхознадзора как загрязнитель опасными отходами пахотных земель.

Напомним, в сентябре 2018 года в Тюменской области остро зазвучала тема фекальных свалок на землях сельхозназначения. Регион славен крупными животноводческими и птицеводческими предприятиями, которые снабжают мясом и яйцами Югру, Ямал и частично Свердловскую область. У надзорных органов вызывают тревогу вольность и беспечность крупных предприятий агропромышленного комплекса относительно отходов. Россельхознадзор выявил в 2018 году сотни гектаров пахотных угодий, загаженных необеззараженными навозом и помётом, которые несут непоправимый вред почве и не являются органическими удобрениями, наоборот, классифицируются как отходы третьего класса опасности.

Плановый осмотр сельскохозяйственного угодья на земле ПАО «Птицефабрика «Боровская» выявил, что часть участка площадью 13,3 га загрязнена птичьим помётом. Отходы складируются буртами высотой один-два метра с помощью бульдозеров, без должной гидроизоляции, обваловки и защиты от атмосферных осадков. Вредные микроорганизмы, содержащиеся в помёте, свободно попадают в почву.

Аналогичные нарушения выявлены при осмотре земельного участка в Тюменском районе, который арендует ЗАО «Птицефабрика «Пышминская». Опять незаконное складирование помёта на центральной части участка площадью 15,3 га. Кроме того, обнаружены следы запашки помёта вперемешку с перьями и яичной скорлупой.

Взятые образцы почвы исследованы в ФГБУ «Новосибирская МВЛ». Выявлено превышение нитратов в ней более чем в 100 раз, а также содержание энтерококков. Фекальное загрязнение признано опасным.

Недавно стало известно, что руководство ПАО «Птицефабрика «Боровская» планирует расширение производства. На сегодня поголовье кур здесь достигло трёх миллионов, а со строительством новых птичников их будет ещё больше. Здесь ежегодно образуется помёт объёмом более 330 тысяч тонн. Управление Росприроднадзора по Тюменской области в адрес ПАО «Птицефабрика «Боровская» направило уведомление об обязанности обустройства места складирования помёта, так как ныне имеющееся не соответствует нормам и правилам. Предлагается и другой выход — поставить завод по переработке птичьих фекалий.

Генеральный директор птицефабрики «Боровская» Евгений Несват сообщил общественникам, что прибыль птицефабрики составляет 275 млн рублей. Чтобы поставить завод по переработке куриных фекалий, необходимы миллионы евро. Кроме того, необходимы площади под завод, а они уже отведены под проект расширения.

Комиссия по охране окружающей среды и экологическому воспитанию Общественной палаты Тюменской области считает, что не надо городить заводы, достаточно небольшого цеха с непрерывной круглогодичной доставкой помёта. И рекомендовала собственникам и руководителям ПАО «Птицефабрика «Боровская» решиться на первый шаг и начать хотя бы с лаборатории переработки куриного помета в удобрение на основе использования наилучших доступных технологий.

Общественники предлагают с мая 2019 года организовать специальное подразделение (или в составе птицефабрики, или сразу как самостоятельную структуру с учётом аналогичных проблем других птицефабрик «Пышминская» и «Каскаринская») в форме ООО, ОАО или фонда, но с обязательным включением конструкторско-проектной группы, с выделением экспериментального помещения.

Для реализации поставленных целей, считают активисты, необходимо освободить место для монтажа двух арочных зданий (12×80), предположительно, на месте старых узкогабаритных птичников. Подвести к ним газ, воду, электроэнергию. Необходимо пять-шесть специалистов. Итоговые технические решения и технологию предложено запатентовать.

И главное предложение общественников — перенести новые птичники за пределы Тюменского района. Сделать это они предлагают для обеспечения прав и законных интересов жителей посёлка Боровский и прилегающих к нему территорий.