Хампхён, Южная Корея, 22 марта, 2019, 14:05 — ИА Регнум. В Южной Корее задержали двоих мужчин, которые пытались украсть золотую скульптуру весом 167 кг, сообщает телеканал TV Chosun.

22 марта в 5:35 по местному времени правоохранительные органы города Хампхён задержали 39-летнего мужчину, которого удалось выследить с помощью систем видеонаблюдения, в одном из баров города Кванджу. Второго подозреваемого задержали в 22:10 в одном из районов города Чхохан (провинция Чхунчхон-Намдо).

Ранее, 15 марта в 1:35 по местному времени, трое мужчин попытались украсть золотую скульптуру с летучими мышами из выставочного зала, расположенного в районе Хампхён-ып города Хвапхён.

Органам правопорядка удалось выяснить, что трое преступников познакомились через интернет, после чего договорились совершить данное преступление.

На данный момент, правоохранительные органы разыскивают третьего подозреваемого.