Москва, 22 марта, 2019, 13:53 — ИА Регнум. С одной стороны, отсрочка по Brexit, которую европейцы одобрили для Великобритании — это позитив для Соединенного Королевства. Однако чем дальше, тем больше вся история напоминает мину замедленного действия. Отсрочка-то одобрена, но выдвинут ультиматум — определиться Великобритании с условиями по выходу. Если не получится — отсрочка до 12 апреля вообще никак не спасет мирный Brexit, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Рассмотрим сценарий, где отсрочка состоится до 22 мая. В этом случае британский парламент должен через неделю одобрить то, от чего уже дважды отказывались. Европа не желает как-то изменять условия по выходу, и они продолжают стоять на достигнутых договоренностях полгода назад.

Опять получается тупиковый вариант — если даже британцы договорятся о каком-то новом пути выхода, не факт, что его будут вообще рассматривать европейцы», — пояснила эксперт.

И второй сценарий — британские подданные опять голосуют против условий по выходу, которые подготовила Тереза Мэй, и тогда терпение европейцев может закончиться, а выход из состава ЕС запустится 12 апреля как угодно.

«Отсрочка дается не для того, чтобы Великобритания определилась с условиями — она уже полгода в этом вопросе не сдвинулась с места, а для действий, чтобы уже запустился юридический процесс подготовки на вполне определенных условиях. И получается, никакой отсрочки-то и нет», — высказала свое мнение Френкель.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз выразил готовность предоставить Лондону отсрочку по Brexit до 22 мая. Однако это произойдёт только в том случае, если британские парламентарии одобрят соглашение на следующей неделе.

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