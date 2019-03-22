Мина замедленного действия: отсрочка по Brexit
Москва, 22 марта, 2019, 13:53 — ИА Регнум. С одной стороны, отсрочка по Brexit, которую европейцы одобрили для Великобритании — это позитив для Соединенного Королевства. Однако чем дальше, тем больше вся история напоминает мину замедленного действия. Отсрочка-то одобрена, но выдвинут ультиматум — определиться Великобритании с условиями по выходу. Если не получится — отсрочка до 12 апреля вообще никак не спасет мирный Brexit, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель.
«Рассмотрим сценарий, где отсрочка состоится до 22 мая. В этом случае британский парламент должен через неделю одобрить то, от чего уже дважды отказывались. Европа не желает как-то изменять условия по выходу, и они продолжают стоять на достигнутых договоренностях полгода назад.
Опять получается тупиковый вариант — если даже британцы договорятся о каком-то новом пути выхода, не факт, что его будут вообще рассматривать европейцы», — пояснила эксперт.
И второй сценарий — британские подданные опять голосуют против условий по выходу, которые подготовила Тереза Мэй, и тогда терпение европейцев может закончиться, а выход из состава ЕС запустится 12 апреля как угодно.
«Отсрочка дается не для того, чтобы Великобритания определилась с условиями — она уже полгода в этом вопросе не сдвинулась с места, а для действий, чтобы уже запустился юридический процесс подготовки на вполне определенных условиях. И получается, никакой отсрочки-то и нет», — высказала свое мнение Френкель.
Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз выразил готовность предоставить Лондону отсрочку по Brexit до 22 мая. Однако это произойдёт только в том случае, если британские парламентарии одобрят соглашение на следующей неделе.
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