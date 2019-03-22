Калуга, 22 марта, 2019, 13:45 — ИА Регнум. Впервые Калужский театр кукол отметил 21 марта свой профессиональный праздник — Международный день кукольника — в новом здании. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве культуры области, по случаю праздника в калужском театре кукол впервые открыли «Сцену для взрослых», оборудованную современной звуковой и осветительной техникой.

Марина Каширская ИА REGNUM Актёры-куклы

Участие в мероприятии принял министр культуры Калужской области Павел Суслов. Он поздравил творческий коллектив, вручил награды губернатора и министерства культуры региона. Павел Суслов подчеркнул особую роль театра в формировании нравственных ценностей юных зрителей. Кукольники первыми знакомят детей с миром театра, прививая хороший вкус и любовь к творчеству.

Поздравления прозвучали также от начальника управления культуры города Калуги Яны Васиной. Коллег по цеху поздравили артисты областного драматического театра и руководство Театра юного зрителя. С творческим подарком выступили музыканты и певцы Калужского дома музыки.

В этот день зрителям был впервые представлен спектакль для взрослых. Артисты-кукловоды продемонстрировали свое мастерство в постановке «Кабаре Seсond Hand».

Напомним, Международный день кукольника отмечается 21 марта. Этот праздник был учрежден в 2003 году международным Союзом кукольных театров.