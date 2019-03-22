Москва, 22 марта, 2019, 13:41 — ИА Регнум. В Государственной думе России должны комментировать вопрос об отклонении законопроекта, предлагавшего запретить закупать за счет налогоплательщиков транспортные средства для чиновников стоимостью более 2 млн рублей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это должна всё-таки Дума разъяснить (об отклонении законопроекта), это не вопрос нашей повестки дня», — сказал представитель Кремля.

По его словам, определять стоимость транспортных средств, которые закупаются для нужд чиновников, не входит в компетенцию администрации президента.

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